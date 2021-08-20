Вооруженные силы США используют большое количество высокоэффективных, технологически зрелых и новейших вооружений, но в последние годы арсенал Пентагона стал слишком строго разделенным на наступательные и оборонительные системы. Например, ВВС США создают новые межконтинентальные баллистические ракеты для наступательного удара или контратаки в случае ядерной войны, в то время как Агентство противоракетной обороны ускоряет разработку своего перехватчика следующего поколения.

Как пишет американское военное издание Warrior Maven, новые реальности, особенно в сфере противоракетной обороны, дают толчок лидерам Пентагона для объединения оружия защиты и нападения при формулировании новых стратегий ведения войны.

«Мы подписали документ, в котором говорится, что нам нужно взглянуть на эти кампании сегодня, чтобы увидеть, как наступательные и оборонительные вооружения могут работать вместе. Обзор ядерной стратегии и обзор противоракетной обороны будут объединены в одну стратегию национальной обороны», – заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен на симпозиуме по космической и противоракетной обороне, состоявшемся в Хантсвилле, штат Алабама.

Генерал Хайтен отметил, что, несмотря на масштабы, охват и технологическую сложность многих новых систем вооружений Пентагона, мало что из них может функционировать как в наступательном, так и в оборонительном плане. Известно лишь несколько кинетических систем, пригодных как для наступательных, так и для оборонительных операций, например, ракеты SM-6 у ВМС США.

Хотя SM-6 спроектирован как оборонительный перехватчик, на протяжении многих лет в нем обновлялось программное обеспечение, позволяющее наносить и наступательные удары. Эта возможность была подчеркнута военно-морским флотом во время разработки развернутой в настоящее время двухрежимной системы противодействия воздушному удару NIFCA-CA. Система использует воздушный узел, такой как самолет ДРЛО Hawkeye или F-35, для обнаружения и передачи входящих данных об угрозах из-за горизонта командирам кораблей, и может использовать ракету SM-6 в качестве перехватчика для поражения приближающегося противника на более безопасных дистанциях.

В то же время SM-6 также может быть использована и как противокорабельная ракета. Система способна получать данные о наведении на недоступную другим способом цель за горизонтом от датчика воздушного узла, и затем использовать собственную систему наведения для атаки и уничтожения цели при наступательном ударе.

Таким образом, есть пример реализации того, что определенное оборонительное оружие, такое как наземные перехватчики, можно будет объединить в сеть или каким-то образом объединить с межконтинентальными баллистическими ракетами, чтобы создать обстоятельства, при которых США могли бы быстро получить преимущество в обмене ядерными ударами, одновременно задействовав перехватчики и наступательные ударные межконтинентальные баллистические ракеты.

Как заключает Warrior Maven, гиперзвук вполне может быть следующим этапом. Поскольку один из немногих способов остановить гиперзвуковую ракету – это опираться на собственные системы гиперзвукового оружия. Вполне возможно, что ракеты-перехватчики, летящие с гиперзвуковой скоростью, смогут выполнять и защитные, и наступательные функции.