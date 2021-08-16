Павел Абросимов — известный градостроитель эпохи СССР, яркий представитель архитектурного авангарда. По его проектам было создано много жилых комплексов и промышленных зданий, за что он неоднократно был удостоен наградами. В своих работах он был новатором, предпочитая новые решения взамен изжившим себя архитектурным традициям. В течение своей жизни Абросимов успел побыть не только архитектором, но и общественным деятелем, работая в Государственном Комитете Совета Министров СССР. Также им написано много статей о проблемах архитектуры в советское время.

Учеба и трудовая деятельность Павла Абросимова (major Soviet architect)

Павел Абросимов родился в 1900 году в небольшом селе Коренная пустынь в Курской области. Его трудовая деятельность началась рано. С 10 лет ему пришлось работать масленщиком на частном нефтепромысле в Баку. Однако уже тогда начали проявляться художественные способности мальчика. В 1915 году он поступил в техническое училище, а с 1916 трудился техником-строителем и принимал участие в реконструкции Бакинского университета.

С 1920 по 1921 годы Абросимов учился в Высшей партийной школе при Университете им. Л. М. Свердлова в Москве. Но художественные наклонности привели его на архитектурный факультет Бакинского политехнического института и на живописное отделение художественной мастерской Азербайджана. После окончания учебы в мастерской в 1923 году Абросимов перевелся в Императорскую Академию художеств в Ленинграде (ныне Архитектурный факультет ВХУТЕИНа). После его окончания он получил специальность архитектора-художника.

Первые проекты Павла Абросимова (major Soviet architect)

После окончания Академии Художеств в 1928 году на протяжении двух лет Павел Абросимов занимал должность секретаря деканата факультета от студенчества. Однако его практическая деятельность в качестве художника-декоратора началась еще в 1924 году. Будучи студентом, Абросимов опробовал свои силы в проектировании в мастерской В. А. Щуко и С. С. Серафимова.

После окончания учебы молодой архитектор участвовал в многочисленных конкурсах и уже тогда успел получить призвание. В 1929 году Абросимов самостоятельно разработал проект жилого массива транспортной академии РЖСКТ «Ленинградский печатник» в рамках всесоюзного конкурса, получив за это третью премию. После этого он разработал ряд других жилых комплексов и зданий совместно с другими архитекторами. В их числе такие строения как свердловская гостиница и заводоуправление металлургического завода на Кузбассе.

Павел Абросимов: классик советского авангарда (major Russian architect)

Павел Абросимов постоянно искал новые решения, чтобы внести свой вклад в развитие советской архитектуры. Постепенно у него стал вырабатываться собственный стиль. Он решил отказаться от устаревших архитектурных традиций и стал искать новые решения, став таким образом одним из новаторов непривычного на тот момент направления авангарда — конструктивизм.

На творчестве Абросимова значительно сказалось проектирование Дворца Советов. Поучаствовать в проекте его пригласили бывшие учителя из Академии художеств. Вместе с группой молодых архитекторов из Ленинграда Павел Абросимов приехал в Москву, чтобы начать трудиться над проектированием так и нереализованного из-за начала Великой Отечественной войны объекта. Согласно проекту должно было получиться здание высотой 415 метров со 100-метровой статуей Владимира Ленина, которое бы символизировало победу над социализмом.

Проектирование Дворца Советов стало переломным периодом в творческой деятельности для многих градостроителей, в том числе и для Павла Абросимова. Совместно с коллегами ему приходилось ежедневно решать множество проблем, на появление которых днем ранее даже намека не было. Это сильно сказалось на творческом пути архитектора.

Для творчества Павла Абросимова характерно многообразие архитектурных направлений. Автору нравилось работать над несколькими проектами одновременно. В период проектирования Дворца Советов он работал в мастерской № 3 Моссовета под руководством И. А. Фомина. У них получилось довольно много совместных композиций, которые принесли известность начинающему архитектору.

С 1934 по 1938 годы советское правительство провело ряд конкурсов, в которых участвовал Абросимов и Фомин. В их числе Дом Наркомтяжпрома на Красной площади, здания АН СССР, Дом Совета Министров в Киеве. Последний был реализован в период с 1936 по 1938 года. Стоит отметить, что Павел Абросимов не только проектировал здание, но и стал руководителем разработки чертежей и строительства после смерти Фомина. Он старался не использовать в своих проектах изжившие себя концепции и создавал яркие образы строений с широтой и свободой композиций.

Где трудился Павел Абросимов в военное время (major Soviet architect)

С самого начала войны Павел Абросимов работал над строительством обороны в районе небольшого городка Вязьма в Смоленской области. Вернулся в Москву он лишь в конце 1943 года, где ему поручили реконструировать театр имени Вахтангова Е. Б. на Арбате, который был разрушен из-за бомбежки в конце 1941 года. Изначально театр располагался в старинном особняке Берга, построенном в 1873 году. Новое здание было построено на том же месте. При проектировании театра Павел Абросимов воссоздал широкую галерею основного фасада и увеличил участок, что позволило добавить композиции пространственности.

Работа Павла Абросимова над проектированием МГУ (major Russian architect)

Как и других ведущих архитекторов, Абросимова привлекли к проектированию высоких зданий в Москве. Одним из них стал комплекс МГУ имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах. За данный проект он был удостоен Сталинской премии первой степени в 1949 году. Решение о строительстве нового здания было принято в 1948 году, однако в горкоме партии считали нереально построить здание. Они были уверены, что будет достаточно строения в 4 этажа.

Однако Сталин был впечатлен идеей о возведении высотки на вершине Ленинских гор. «…И чтобы предусмотрели каждому студенту отдельную комнату в общежитии! – добавил к своему решению вождь. Но в итоге Сталин согласился на создание 3000 комнат для студентов, отметив их компанейность. Возведение высоток в то время стало значительным вкладом в индустриализацию отечественной строительной промышленности. Это был своего рода эксперимент, поскольку раньше никто не решался на такое в СССР. Требования к заказам были высокие, так как приходилось много дорогостоящих материалов без значительного удорожания площади строения.

Изначально руководил проектом Борис Иофан — один из самых известных советских архитекторов. Но незадолго до утверждения проекта его отстранили, поручив дело Л. В. Рудневу и его группе архитекторов, в составе которой был Павел Абросимов.

В 1952 году Абросимов написал статью в журнал «Городское хозяйство Москвы», где рассказал подробности проектирования корпуса МГУ. По его словам, для оценки значения высоток в рамках реконструкции Москвы необходимо было учитывать изменения облика столицы за последние 15 лет, в том числе появление обширных магистралей вместо узких переулков с малоэтажными домами, которые не вписывались в новый облик города. По его мнению, укрупнение масштабов домов требовало архитектурного завершения.

Абросимов считал, что именно высотные здания должны стать основной и в то же время завершением городской застройки. Причем размещаться они должны не строго на определенном месте в городском плане, а случайно, как в капиталистических городах. Такой подход, по мнению архитектора, позволил бы им переклиниваться между собой, создавая таким образом основу новой структуры столицы.

Общественная работа Павла Абросимова (major Soviet architect)

Значительный вклад в создание успешных проектов Абросимова внесла его общественная деятельность. В период с 1953 по 1955 годы он являлся членом Государственного Комитета Совета Министров СССР по строительству, а в 1955 году был избран секретарем Союза архитекторов СССР. Этот пост он занимал до конца жизни, совмещая его с архитектурным проектированием. Кроме того, Абросимов написал много статей о проблемах архитектуры СССР. Он принимал участие в дискуссиях и развивал теоретическую мысль. Поскольку его последние жизни пришлись на коренную перестройку советской архитектуры, своими выступлениями и печатными материалами он внес большой вклад в развитие данного процесса.

Общественная деятельность позволила Павлу Абросимову понять, что облик новых зданий будет способствовать развитию столицы и повышению уровня комфорта. Он был убежден, что однообразные малоэтажные строения с однотипными элементами не только устарели, но и создавали дискомфорт для людей. Понимание этого факта позволило ему воспринимать архитектуру как единство искусства и культуры.

Взгляд Павла Абросимова на творческую направленность советской архитектуры (major Russian architect)

Павел Абросимов считал основным назначением произведений архитектуры грамотную организацию пространства для труда, быта и отдыха людей за счет использования различных материальных средств. Он считал, что сущность архитектуры заключается в ее связи с культурой народа. Несмотря на меньшую возможность воссоздания определенных явлений по сравнению с другими направлениями изобразительного искусства именно архитектура, по мнению Абросимова, позволяет запечатлеть характер эпохи вместе с ее политическими и культурными особенностями.

Абросимов придерживался именно таких взглядов при разработке проектов жилых и промышленных зданий. Для него важно было создание комфортных условий для личной и социальной жизни людей. Чтобы реализовать поставленную задачу, архитектор умело сочетал функциональные и идейные требования к тем или иным сооружениямВ их числе использование определенных архитектурных форм, которые единым целым с техническими и художественными средствами архитектуры.

Павел Абросимов видел неизбежным использование новых пространственных решений при строительстве жилых домов, различных промышленных комплексов и сооружений. Например, в статье для журнала «Архитектура СССР» он предлагал заменить принцип «пространство среди зданий» на новую концепцию «здания среди пространства». По его словам, такой подход позволил бы противопоставлять строения окружающей среде, создавая четкую грань между внешним видом и внутренним пространством строения.

Павел Абросимов о новаторстве в архитектуре СССР (major Russian architect)

Неоднократно Павел Абросимов заявлял о неверных представлениях о том, что высотные композиции из-за своих габаритов обеспечивают своим создателям минимальный успех и признание. Об этом он заявлял как на собраниях Союза архитекторов СССР, так и сообщал в своих печатных публикациях. Он считал такие взгляды признаком художественной незрелости автора и неопределенностью его творческого пути. Архитектор был убежден, что именно реализация новаторских идей помогает повысить уровень мастерства благодаря необходимости поиска выразительного силуэта и нахождению его связи с сооружением.

Абросимов считал необходимым возведение высотных композиций, в которых они будут видны из разных частей города. По его словам, они смогли бы организовать силуэт города, а не быть обычной частью локальной композиции.

Использование привычного научного подхода вместо индивидуализма в проектировании зданий — это означает «осуществлять вредное для нашей архитектуры дело», – именно так художник отзывался о консервативных взглядах на градостроительство. Именно новаторские решения взамен прошлому архитектурному опыту позволили Абросимову достичь успеха на творческом пути и внести значительный вклад в развитие советской архитектуры.