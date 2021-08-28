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Трейдинг требует определенных знаний, навыков и опыта. Отсутствие кругозора может привести к неверным действиям и убыткам. В то же время, прочитав про основные ошибки трейдеров – можно снизить потери и, соответственно, повысить доходы.

Основные ошибки

Нет стратегии торговли

Стратегия – это последовательность торговых действий и использования финансовых инструментов для достижения конкретной цели на протяжении длительного срока.

Отсутствие грамотной стратегии приведет к неэффективным эмоциональным реакциям на новости, что в результате приведет к потерям. Азарт, эмоции, желание быстро и «на халяву» получить деньги, входы наугад – частые ошибки новичков.

Нет контроля рисков

Необходимо использовать ограничители убытков, не нужно усреднять или создавать сделки двойным объемом (т. е. осуществлять торговлю по мартингейлу). В противном случае можно легко потерять депозиты. Рекомендуется просчитывать риски на каждом этапе при помощи калькулятора трейдера, которые предоставляется на большинстве биржах.

Отсутствуют знания про лоты, пункты, маржу и др.

Необходимо тщательно изучить интерфейс платформы (терминала), где планируется осуществлять торговлю. Например, Алексей Кириенко Exante создал со своим партнёром в 2011 году. С тех пор брокерская компания только развивается, постоянно модифицируя платформу для своих клиентов – похвастаться таким могут не все. К тому же на связи всегда будет персональный менеджер, который при необходимости поможет разобраться с любым вопросом!

Пройти обучение можно в разных местах:

  1. Брокеры часто предоставляют инструкции по использованию терминалов на своем сайте.
  2. Также можно найти соответствующие видео на Ютуб.
  3. Еще изучить платформу можно самостоятельно, нажимая и тестируя все подряд кнопки.

Трейдер должен:
– уметь рассчитывать маржу;
– просчитывать риски, пункты, лоты;
– планировать прибыль;
– переводить пункты в финансовый эквивалент (и наоборот).
– и т. д.

Страх убытков

Потери – это нормальное явление в жизни трейдера. Главное, чтобы итоговая прибыль была выше убытков. Нужно изучать работу системы, тренды – это поможет минимизировать траты.

Желание заработать сразу и много

Поиски халявы могут привести к снижению критичности, повышению градуса «азарта» и, соответственно, увеличить убытки. Рекомендуется постоянно работать над собой, улучшать свою грамотность и придерживаться выбранной стратегии торговли.

Заключение

Знание основных ошибок, постоянное саморазвитие, изучение тематических ресурсов, регулярная работа над своими привычками, чёткое следование составленному плану – помогут минимизировать потери и получить желаемый результат.

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