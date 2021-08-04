В Интернет попала видеозапись с места падения истребителя Су-35 неподалеку от Хабаровска. Сообщается, что съемка производилась с неизвестного летательного аппарата, использованного скорее всего для поиска самолета в густом лесу.

На кадрах видно много обломков разбившегося самолета. Пилот, напомним, успел катапультироваться и остался в живых.

После взлета в аэропорту Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре истребитель находился в воздухе всего 4 минуты. После этого летчик катапультировался, а самолет упал на лесной массив в полусотне километров от поселка Смирных.

Напомним, что ранее экспертами выдвигалось предположение, что практически синхронные падения истребителей Су-35 в России и Китае – это дело рук США, решивших несколько подправить репутацию своих F-35.