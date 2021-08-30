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Специалисты CERN создали новую ловушку для антиматерии, которая позволит больше узнать о барионной асимметрии.

Как сообщается, для того, чтобы изучать антиматерию, её необходимо собрать в специальные ловушки, так как иначе античастицы просто аннигилируют при столкновении с обычными частицами. Но существующий процесс был малоэффективен. Учёные сумели разработать ловушку, которая позволяет осуществлять этот процесс заметно быстрее.

Если раньше охлаждение образцов длилось несколько часов, то сейчас на это потребуется несколько секунд. Используются для этого две соединённые ловушки. Одна из них содержит облако ионов бериллия, а другая – один антипротон. Затем бериллий охлаждается при помощи лазера, в результате чего энергия передаётся от антипротона к ионам и также способствует охлаждению.

Отмечается также, что антивещество встречается достаточно редко, что является загадкой, так как, согласно теории Большого взрыва, количества материи и антиматерии должно быть равным.

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