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Ученые из Соединенных Штатов разрабатывают программное обеспечение для суперкомпьютеров, которое поможет моделировать самые разнообразные процессы во Вселенной. Благодаря этому у экспертов появится возможность предсказывать будущее различных космических объектов.

Программное обеспечение вполне может быть установлено на суперкомпьютеры Frontier и Aurora экзафлопсного класса. Они способны «потянуть» работу с таким ПО и осуществлять моделирование Вселенной, внося в него изменения чуть ли не в режиме реального времени.

В программный код ученые намереваются включить такие процессы во Вселенной, как образование новых звезд и галактик, появление сверхновых и прочие. Эксперты надеются, что посредством суперкомпьютеров смогут заглянуть не только в будущее, но и в прошлое, понять, каким образом рождаются новые планеты и другие небесные тела.

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