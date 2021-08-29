Российские конструкторы продолжают прорабатывать варианты управления беспилотными аппаратами С-70 «Охотник» из кабины истребителя пятого поколения Су-57. Однако уже сейчас известно, что использоваться этот БПЛА будет не только в связке с новейшими самолетами.

Автор издания The National Interest Марк Эпископос, публикацию которого в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24, пишет, что «Охотник» может стать настоящим ночным кошмаром для Соединенных Штатов. Первые его испытания прошли еще в 2019 году и их результаты оказались весьма впечатляющими, хотя дрон поднялся в воздух всего на 20 минут.

Немного о характеристиках

Несмотря на то, что первый полет «Охотник» совершил два года назад, известно о нем по-прежнему не так много, как хотелось бы американским военным. Беспилотник выполнен в современном форм-факторе «летающего крыла», его взлетная масса составляет около 20 тонн.

Кроме того, известно, что беспилотник может развивать скорость до 1000 километров в час и преодолевать расстояния около 6 тысяч километров.

По мнению американского эксперта, на дрон российские конструкторы установили либо несколько устаревший, но все еще достаточно надежный двигатель АЛ-31Ф, либо усовершенствованный АЛ-41Ф. Последний успешно используется на пока лучших российских истребителях Су-35С.

О вооружении беспилотника не известно практически ничего. Помимо того, что он способен в специально предназначенном отсеке нести две тонны оружия. Какого именно, никто не знает, так как Россия засекретила эту информацию.

Кроме ударных функций, БПЛА будет проводить разведку, что немаловажно при его совместном использовании с истребителем Су-57. «Охотник», наделенный той же технологией искусственного интеллекта, что и самолет, сможет значительно расширить его «поле зрения», получить информацию, к примеру, о местоположении ПВО или воздушных машин противника, не подвергая опасности дорогостоящий истребитель.

Не только Су-57

Один истребитель, по предварительным данным, сможет нести от двух до четырех тяжелых дронов, что превратит его в достаточно опасное оружие. Ведь беспилотники смогут не только проводить разведывательные операции, но еще и использоваться в качестве ложных целей для потенциального противника и наносить по нему удары. При этом сам Су-57 будет оставаться на недосягаемой для врагов дистанции.

Сейчас РФ разрабатывает два варианта БПЛА, которые будут управляться вручную и посредством искусственного интеллекта. Для первого решения даже создается двухместная версия истребителя.

Но «Охотник» будет применяться не только в связке с самолетом пятого поколения. Помимо этого, обсуждается возможность его использования в качестве палубных дронов на десантных кораблях. Так, в 2027 году на вооружение флота должен поступить БДК проекта 23900 «Иван Рогов», который, вполне вероятно, будет нести до 4 беспилотных аппаратов.

Сами же «Охотники» появятся в составе ВКС России в 2024 году и скорее всего первые несколько лет они будут исполнять роль верных ведомых для истребителей Су-57.