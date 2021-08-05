Россия модернизировала свой самый мощный и самый дорогой стратегический ракетоносец. Автор издания The National Interest пытается разобраться, что выиграет Москва от этого маневра, и получится ли у нее использовать весь потенциал Ту-160. Его мысли по этому поводу пересказывает портал Discover 24.

Замглавы военного ведомства РФ Алексей Криворучко заявил, что Ту-160М2 обязательно пойдет в серию. Но для этого он сперва должен успешно пройти испытания. Сейчас несколько самолетов сходит с конвейера, однако будет ли РФ запускать массовое производство, пока сказать сложно.

Немного истории

Американский аналитик напоминает, что первые Ту-160 появились в 80-х годах прошлого столетия. Тогда было выпущено 10 самолетов, большая часть которых попала на Украину. Но о том, как поступил с ними Киев, мы расскажем немного позже.

В настоящий момент на вооружении РФ имеется 16 самолетов «Блэк-джек» (по классификации НАТО, название в России – «Белый лебедь». Однако еще в 2015 году Минобороны приняло решение возобновить производство и модернизировать самолет.

По словам эксперта, Ту-160 разрабатывался как альтернатива американскому B-1. Однако несмотря на внешнюю схожесть, это совершенно разные боевые самолеты. В-1 создавался для прорыва советской границы на низкой высоте, незаметного прохождения систем ПВО и выполнения миссии уже на территории страны.

«Белый лебедь» предназначен совсем для другой цели. Наличие у него на борту крылатых ракет позволяет выпускать ядерное оружие с большого расстояния. Поэтому пробивать вражескую ПВО ему не нужно. Также благодаря большой дальности поражения целей ракетоносец может оставаться вне пределов досягаемости системы противовоздушной обороны противника.

В заключении исторического экскурса немного об Украине. Она вернула часть бомбардировщиков в РФ, а другую часть просто порезала на металл. Причем в утилизацию пошли самолеты, имеющие в своем активе не более 3–4 вылетов на патрулирование. В настоящий момент один-единственный Ту-160 находится в музее боевой техники.

Ту-160М2: что нового

Сейчас в России сходят с конвейера как новые Ту-160М2, так и старые «Белые лебеди», которые прошли модернизацию до той же версии М2. По словам замглавы Минобороны Юрия Борисова, это уже совершенно новый ракетоносец. От предыдущий версии остался только фюзеляж да несколько видов ракет. Все остальное, включая электронику, авионику, двигатели и прочее, заменено на новое.

Так, тот же Борисов заявил, что благодаря специальному покрытию бомбардировщик приобретет характеристики малозаметности, являющейся показателем технологичности современной авиации. Также он получит новейшее вооружение.

«Наряду с этим мы разрабатываем новое воздушное оружие, и вы не можете сравнивать самолет Ту-160 с ракетами Х-55, Х-550 и даже Х-101 и [новым] самолетом, который мы надеемся получить 30-м годам. Он получит новое оружие воздушного базирования, которое будет иметь совершенно другую дальность», – рассказал Борисов.

Автор отмечает, что у России могут возникнуть проблемы с модернизацией, так как и чертежи, и материалы, и комплектующие из прошлого могли быть утеряны или просто утратили актуальность. Но пока самолеты сходят с конвейера и насколько они отвечают требованиям по мощности, безопасности, надежности и смертоносности, покажут только испытания.

Эксперт задается вопросом – зачем РФ возиться со старым бомбардировщиком из 80-х годов. И тут же сам себе отвечает, что недавний полет «Блэк-джека» в Венесуэлу продемонстрировал, что он по-прежнему остается престижным самолетом дальней авиации. И частью мощной ядерной триады России, обеспечивающей оборону от любого противника.