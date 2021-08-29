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Эксперт издания The National Interest Марк Эпископос рассказал о передаче Россией Казахстану истребителей Су-30СМ. Он уверен, что эти боевые самолеты смогут достойно защитить Среднюю Азию в случае каких-либо выпадов со стороны Афганистана.

Су-30СМ, приобретаемый казахскими ВВС у России, станет наиболее мощным истребителем в этой стране. Он позволит повысить эффективность защиты армии, а также важных стратегических объектов.

По словам автора публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», Су-30СМ в настоящий момент имеется на вооружении многих государств. Это заслуга его высоких эксплуатационных характеристик, а также широкого выбора оружия, позволяющего решать любые задачи, независимо от сложности.

В случае попыток талибов (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) выйти за пределы Афганистана и напасть на страны Средней Азии, истребители Су-30СМ помогут защитить регион, уверен Эпископос.

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