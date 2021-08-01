Страхи и антироссийские настроения Прибалтики являются для США и НАТО весьма прибыльным делом. Чем больше боятся мифической «российской агрессии» Эстония, Латвия и Литва, тем больше денег они тратят на оборону.

Соединенные Штаты давно «назначили» Прибалтику потенциальной жертвой России. Которая, собственно, ни разу не продемонстрировала желания атаковать регион. Но для США это вполне выгодный бизнес.

В связи с рисками захвата трех прибалтийских государств Москвой, мысль о которых Вашингтон регулярно культивирует в создании жителей этих стран, их постоянно усиливают. Также в регионе появляется дополнительный натовский контингент, проводятся учения за учениями. В общем, делается все возможное, чтобы нагнать как можно больше страху на Прибалтику и заставить ее готовиться к войне.

Латвия, Эстония и Литва платят в бюджет НАТО 2 процента и за это получают средства в качестве помощи на приобретение вооружений и техники. Средства эти довольно крупные, поэтому невнимательный наблюдатель может подумать, что для Прибалтики такое подход очень выгоден. Но не тут то было.

Все дело в том, что страны НАТО за деньги, предоставленные НАТО, могут покупать исключительно вооружение, разработанное в государствах Альянса. При этом выделяемых средств на новые разработки не хватает, что также является продуманным шагом. На эти деньги Прибалтика может получить разве что списанную технику и вооружение, которые уже отработали свой ресурс и представляют собой наполовину музейные экспонаты. Потому выгоду получают только крупные страны, которые давно превратили «новичков» в полигоны для утилизации устаревшего оружия.