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Открылась российская оборонная выставка «Армия 2021», на которой представлена новейшая российская военная техника.

В этом году ARMY, запланированная на 22-28 августа, будет проходить в традиционном выставочном центре Patriot Expo Center в Московской области. ARMY – крупнейшая и наиболее всемирно известная ежегодная оборонная выставка в России, которая служит основной площадкой для российских производителей оборонной продукции, на которой они могут продемонстрировать свои предложения иностранным наблюдателям. Согласно рекламным материалам мероприятия, около 1500 российских и зарубежных компаний и организаций представят более 28000 экспонатов, в которых примут участие более 150 иностранных делегатов.

Группа Калашникова, дочерняя компания российского оборонного гиганта Ростех, собирается представить свою управляемую ракету С-8Л, «полуактивная головка самонаведения может использоваться различными носителями, включая все типы вертолетов или самолетов, а также БПЛА».

Калашников добавил, что 80-мм ракета может запускаться с вертолетов и некоторых типов самолетов и предназначена для использования как по неподвижным, так и по движущимся наземным целям. Калашников также представил ППК-20 пистолет-пулемет, оптимизированный для пилотов, отметив, что оружие прошло государственные испытания и ожидает окончательного утверждения Минобороны России. Ростех объявил, что он работает над модернизированной Планшет-М-IR» системой управления артиллерийским огнем, которая, по словам компании, предоставит расширенные возможности для интеграции с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Коломенское конструкторское бюро представило ракету класса ” Изделие 305Е” с осколочно-фугасной боевой частью 25 кг. 305E разработан для совместимости с новейшими российскими боевыми вертолетами Ми-28НМ и Ка-52М.

Александр Михеев, глава Рособоронэкспорта (Государственное оборонное экспортное агентство России), сообщил журналистам, что российские производители рассчитывают подписать более десяти экспортных контрактов в течение АРМИ-2021.

«Рособоронэкспорт планирует провести более семидесяти переговоров с нашими зарубежными партнерами в «Армии-2021» и подписать более десяти контрактных документов», – сказал он.

Михеев отметил, что эти заказы значительно увеличат портфель заказов компании, который в настоящее время составляет более 52 миллиардов долларов.

Нет недостатка в высококлассной военной технике, которую Кремль надеется продать на выставке в этом году, в том числе в Т-14 Армата, основном боевом танке (ОБТ) четвертого поколения ОБТ Т-90МС, экспортной версии Су- 57 истребитель пятого поколения и ракетный комплекс большой дальности Антей-4000. Российские официальные лица заявляют, что, помимо танка Т-14, Москва намерена более активно продвигать другую технику на базе следующего поколения универсальной боевой Armata платформы, в которую также входят тяжелая боевая машина пехоты (БМП) Т-15 и Т-16. бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

«Рособоронэкспорт рассматривает Армейский форум как главную площадку, которая дает возможность продемонстрировать иностранным заказчикам самый широкий спектр российской продукции для всех видов и родов вооруженных сил, а также технику для спецназа и полиции», – добавил Михеев.

Полный объем этих перспективных контрактов еще не объявлен, но уже появилось раннее подтверждение нескольких экспортных сделок. Рособоронэкспорт сообщил, что сегодня что он находится на завершающей стадии «формализации» контракта с Турцией на дополнительную партию систем С-400 противоракетной обороны.

Также в понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что в Россию поступило «несколько запросов от иностранных заказчиков» на модернизированные бронемашины «Тайфун-К» и системы противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Корнет-ЭМ».

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