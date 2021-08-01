Армия США массово модернизирует свой классический 70-тонный основной боевой танк Abrams, а также движется к принятию в 2023 году решения о концепциях новой платформы, известной как “необязательно пилотируемый танк”. Как пишет The National Interest, это наиболее оптимальный способ решить давний спор в США о том, создавать ли будущий танк к 2030 году или просто продолжить модернизацию «Абрамсов», сделав фактически и то, и другое.

Опционально пилотируемый танк находится в чисто концептуальной стадии, в то время как Армейский научный совет и Центр наземных транспортных средств изучают «область возможного» в отношении типов технологий, платформ и оружия, которые могут наилучшим образом способствовать созданию нового поколения танков, подобных активно появляющимся беспилотным автомобилям.

«Мы собираем информацию в форме исследований и совершенствования технологий», – сказал National Interest генерал-майор Росс Коффман, директор кросс-функциональной группы по боевым машинам нового поколения в Командовании армейского будущего.

Интересно, что хотя фактическая тактическая функция и воздействие новой платформы предназначены для создания чрезвычайно смертоносного, выживаемого «танкового» удара на поле боя, сама платформа может даже не выглядеть как танк, сказал Коффман.

«Я официально заявил, что меня не волнует, танк ли это. Меня не волнует, парит ли он и стреляет ли лазерами. Он просто должен иметь возможность отправиться в самые отвратительные места на земле, сражаться и побеждать, а ключевым компонентом является выживаемость на поле боя », – рассказал прессе Росс Коффман, – «это все до принятия решения, но мы хотим предоставить как можно больше вариантов для высшего руководства, чтобы они могли принять обоснованное решение».

Может ли быть в будущем какая-нибудь бронированная летающая платформа для атаки “воздух-земля”? Сумеет ли стрелять лазерами и ракетами с воздуха на малых высотах, прежде чем продвигаться по суше? Это может показаться немного диким, но, вероятно, Армейская исследовательская лаборатория и DARPA, обязательно будут исследовать, казалось бы, невообразимые технологические возможности. Новаторы, вероятно, изучают широкий спектр вариантов и непредвиденных обстоятельств, в зависимости от предполагаемых границ появляющихся технологий следующего поколения.

Новый необязательный пилотируемый танк, скорее всего, будет легкой, экспедиционной и маневренной наземной машиной. Однако главный затруднительный момент, который возникает сейчас, заключается в том, может ли что-то более быстрое с меньшим количеством брони действительно быть достаточно “живучим”, чтобы действовать в сильно механизированной войне в манере, сопоставимой с танком Abrams или превосходящей его? Если он не может выдержать тех атак и входящего огня, для которых построен танк «Абрамс», то будет ли у него достаточно активной защиты? Датчики дальнего действия? Дальность огневой мощи, дальность действия и технология наведения? Курс, выбранный армией, скорее всего, будет зависеть от того, какие ответы могут быть на эти вопросы.

Опять же, возможно, новый танк с опциональным укомплектованием экипажем сможет дополнять и сражаться бок о бок с тяжелобронированным танком. Эта возможность существует, если нет легких композитов или какого-либо технического прорыва, достаточного для создания более легкого транспортного средства, эквивалентного или превосходящего Abrams с точки зрения живучести. Детали, относящиеся к этим вопросам, могут быть недоступны по очевидным и понятным причинам безопасности, но есть свидетельства того, что армия продвигается вперед.