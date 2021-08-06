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6 августа в США завершились учения истребителей F-35A, которые используются в основном для обучения пилотов действиям против самолетов потенциального противника. Авторы издания Military Watch, перевод публикации которых представляет портал Discover24, пишут, что эти воздушные машины обладают лишь первичной эксплуатационной способностью и совершенно не годятся ни для воздушного боя, ни для серийного производства.

Эксперты отмечают, что необходимость отрабатывать противодействие самолетам противника появилась у США из-за стремительного развития китайских ВВС, получающих истребители J-20, которые в отдельных параметрах превосходят даже основную версию американского F-35.

Они поясняют, что в отличие от «летающего компьютера» J-20 разрабатывался как тяжелый двухмоторный истребитель. Он оснащается более мощным вооружением, превосходит F-35 по маневренности и длительности полета. Он больше похож на F-22 Raptor, однако отличается от него использованием более современных стелс-технологий, новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой.

Именно J-20 является сейчас основным конкурентом F-35, хотя такое двоевластие продлится недолго. Ведь Россия уже запустила серийное производство своих стелс-истребителей Су-57, которые хоть и имеют несколько существенных минусов, но представляют чрезвычайно грозную силу.

Су-57, по мнению американских экспертов, вполне способен «оттяпать» у США долю международного рынка и слегка потеснить F-35. Кроме того, он заинтересует страны, являющиеся потенциальными противниками Соединенных Штатов, и станет весьма прибыльной разработкой.

Об упомянутых выше учениях, на которых пилоты F-35 тренировались противодействовать потенциальному агрессору, рассказал командующий 64-й эскадрильи ВВС Крис Финкенштадт. Он поведал, что все самолеты были разделены на «красных» и «синих», после чего между ними моделировались воздушные сражения. По его словам, сперва победы одерживали «красные», однако позже «синим» удалось собраться, адаптироваться к условиям «боев» и задействовать возможности невидимости и другие функции самолетов пятого поколения.

Для имитации истребителей противника использовались не только F-35A, но еще и F-22 и даже устаревшие, но все еще грозные F-117. Но все же огромные масштабы производства F-35 позволяют говорить, что в ближайшем будущем на подобных маневрах будут применяться исключительно такие истребители.

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