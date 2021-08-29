Вооруженные силы Венгрии продемонстрировали технику, которая имеется в распоряжении страны. Все представление было задумано ради показа танка Leopard 2A4H. Именно он должен со временем стать основным в венгерской армии. Однако пока бронетехника представлена в основном образцами советского и российского производства.

Внимание к себе привлекли бронетранспортер БТР-80А – этими машинами Россия рассчиталась с Венгрией по советским долгам еще в 90-х годах прошлого столетия, – а также танки Т-72М1. Они постоянно совершали маневры и заставляли зрителей восторженно аплодировать.

Также Венгрия показала турецкие броневики Ejder Yalçın, которые, впрочем, не принимали участие в динамическом показе, а просто стояли неподвижно. Желающие могли прокатиться на нем только за определенную плату.