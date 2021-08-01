В издании Granma отмечают, что на территории Кубы ведутся работы по размещению широкоугольного телескопа, разработанного в РФ и способного функционировать в автоматическом режиме.

Отмечается, что новое оборудование планируется использовать для слежения за различными небесными телами и космическим мусором. Представители Института геофизики и астрономии Кубы отмечают, что они проводят множество исследований, связанных с активностью Солнца, которая влияет на многие сферы деятельности людей. Основное внимание при этом сконцентрировано на возникновении и развитии солнечных пятен.

На протяжении последних 2-х лет научным учреждением было значительно укреплено сотрудничество с различными подразделениями РАН. Часть из них помогают кубинцам обновить технологии, направленные на слежение за активностью звезды и другими космическими объектами.