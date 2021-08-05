Российская подводная лодка «Акула», которая является самой большой в мире, в скором времени получит новейшее ракетное вооружение, пишет издание Military Watch. Благодаря своим огромным габаритам она сможет нести около 200 боеприпасов.

Авторы публикации поясняют, что конструкторы намереваются поставить на «Акулу» универсальную пусковую установку, которой оснащаются все новые подводные лодки. Она предназначена для запуска сразу трех видов ракет – крылатых «Калибров», противокорабельных «Ониксов» и гиперзвуковых «Цирконов». Последние должны уже в следующем году поступить на вооружение российского флота.

Эксперты уверены, что новая пусковая установка усилит «Акулу», но при этом не видят никакого смысла в перевооружении. По их словам, субмарина проигрывает более новым образцам по малозаметности и легко обнаруживается в океане. РФ может задействовать для ракет «Циркон» и «Калибр» более современные подводные лодки.