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Несмотря на то, что напряженность в отношениях России и Запада нарастает, Москва все же намерена провести испытания своей баллистической ракеты «Сармат». Британские эксперты таблоида Mirror уверены, что этот ход РФ собирается сделать для демонстрации силы.

МБР «Сармат», которой в НАТО уже присвоили название «Сатана-2», вполне может быть использована для этой цели. Она способна пролететь около 11 тысяч километров, а значит, представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов.

Увеличенная дальность действия – далеко не единственное преимущество «Сармата». Помимо этого, запуски ракет будут осуществляться по непредсказуемым для потенциального противника маршрутам. Еще одно преимущество МБР – способность маневрировать прямо в полете, благодаря которой боеприпас сможет уклоняться от атак со стороны систем ПВО / ПРО.

Авторы публикации отмечают, что США совсем не нравятся активные действия РФ по обновлению своего ядерного потенциала. Скорее всего, ближе к испытаниям они начнут вновь исторгать из себя многочисленные угрозы, однако Россия все равно проведет все необходимые тесты.

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