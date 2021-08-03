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В Министерстве просвещения РФ одобрили идею ведения федерального учета детей, которым необходимо специализированное питание. Не исключено, что система школьного питания в скором времени может претерпеть некоторые изменения.

С инициативой выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Речь идет о детях, которые нуждаются в специализированной еде по состоянию здоровья, но ходят в обычную школу и вынуждены либо голодать во время занятий, либо брать завтрак и обед из дома.

В некоторых регионах уже озаботились внедрением более вариативного меню. Например, в Иркутской области приняли областной закон, который регулирует организацию школьного питания с учетом компенсации затрат на спецпитание.

На этом фоне особо выделяется неблагоприятная обстановка на рынке школьного питания в Петербурге, где некоторые поставщики не могут даже просто вкусно и полезно накормить детей, не говоря уже о разнообразии и внедрении специализированного.

Например, крупнейший поставщик Петербурга «Артис-Детское питание» в одном из лицеев кормил учеников объедками. Как рассказали бывшие работники комбината, заведующий производством регулярно присваивал продукты, в особенности мясо. Из-за этого повара вынуждены были заменять мясо недоеденными котлетами, рыбой, и прочим. Объедки переламывались, а затем такой «фарш» снова отправлялся на плиту и снова оказывался в тарелках лицеистов.

Признание сотрудников комбината вызвало скандал в обществе, и заведующего производством в столовой уволили, однако «Артис-Детское питание» продолжает свою работу, а на качество еды по-прежнему поступают жалобы.

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