Российские Вооруженные силы ведут подготовку к крупномасштабному строительству на Курильских островах. Сообщается, что в ближайшее время здесь начнется процесс возведения 51 объекта, предназначенного для военнослужащих армии РФ.

25 таких объектов на островах Курильской гряды уже построено. Новые здания и сооружения, как и предыдущие, будут возводиться с учетом климатических и географических условий. Так, планируется использование материалов и технологий, обеспечивающих устойчивость объектов к землетрясениям магнитудой 9 по шкале Рихтера.

Также сообщается, что в настоящий момент уже построены общежития для солдат и офицеров на островах Кунашир и Итуруп. В этих зданиях уже полностью завершена внутренняя отделка, а также созданы комфортные условия для российских военных.