Белорусское военное ведомство сообщило, что американский телеканал CNN перепутал старую воинскую часть с тюремным лагерем для политических заключенных. Также представители Минобороны отметили, что местонахождение этой части в поселке Новоколосово, что в Столбцовском районе, давно «знает каждый местный ребенок».

Напомним, что ранее телеканал CNN рассказал о строительстве на территории Беларуси специального лагеря для диссидентов. Он продемонстрировал видеозапись, присланную одним из пользователей Сети, на которой можно разглядеть забор с натянутой по верху колючей проволокой.

Воинская часть, которую пользователь снял на видео – это 25-й арсенал ракетно-артиллерийского вооружения ВС Беларуси, заявили в Минобороны. Они также предложили журналистам телеканала CNN лично приехать и «завершить свое расследование» прямо на месте.