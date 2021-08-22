Эксперты считают, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своего визита в Киев попытается оказать влияние на президента Украины Владимира Зеленского.

Так, указывается, что Меркель отправится на встречу с Зеленским сразу же после визита в Москву и беседы с президентом России Владимиром Путиным. При этом она прибудет накануне саммита «Крымская платформа», но участвовать в нём не будет, так как это может ухудшить отношения ФРГ и России. О том, что Меркель встретится с Путиным перед визитом в Киев, стало известно только после того, как она объявила о поездке на Украину.

Зеленский заявил, что не знал о том, что Меркель будет у Путина, но отметил, что она и не должна говорить, что куда-то перелетает. Также он заявил, что не ожидает, что Меркель приедет с подарками в Киев, так как этого не было и раньше. Он выразил надежду на то, что Меркель и Путин достигнут определённого согласия, к примеру, гарантий для Украины.

Однако экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в визите Меркель таится угроза для Зеленского. К примеру, она может указать, что уходит с поста канцлера, и лучше договориться с ней сейчас, так как неизвестно, как будет относиться к Украине следующее правительство Германии. Речь идёт о таких вопросах, как «Северный поток-2» и Минские соглашения.

Немецкий политолог Андреас Умланд также считает, что в ходе беседы Меркель и Зеленского будут подняты вопросы «Северного потока-2» и Минских соглашений. По его мнению, стороны объявят о своих позициях, но не смогут прийти к компромиссу.

Недавно пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что вопрос “Северного потока-2” и ситуации в Донбассе обязательно будет поднят во время встречи Зеленского и Меркель. Также планируется обсудить влияние на Россию.