Учёные-планетологи из Университета штата Аризона нашли новый подход к тому, как определить запыленность марсианского льда.

Отмечается, что за 20 лет удалось найти лёд во многих местах на Марсе – в основном при помощи наблюдения со спутников. Но таким способом определить содержание пыли во льду затруднительно.

По анализу пыли можно выяснить, сколько льду лет и каким способом он образовался. Поэтому изучение пыли является довольно важной задачей. Имеющийся на Марсе лёд, как было предположено, является остатком древнего пыльного снегопада.

Учёные объединили данные, полученные при помощи отправленных на Марс космических аппаратов, с компьютерным моделированием. Так специалисты выяснили, что лёд на Марсе намного темнее, чем лёд на Земле. А чем он темнее, тем больше в нём пыли.

В свою очередь, большое количество пыли влияет на нагревание льда – то есть, при определённых условиях лёд на Марсе может растаять также, как и на Земле. Учёные также отметили, что появившаяся в результате таяния подповерхностная вода будет защищена от испарения покровом льда.

Ранее мы сообщали о том, что марсоход Curiosity, отправленный на Марс в 2012 году, собирал образцы не там, где было нужно. Причиной этому называется ошибка в расчётах.