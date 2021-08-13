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Марсоход Curiosity, который США отправили на Марс еще в 2012 году, все эти годы собирал образцы совсем не там, где планировалось, сообщают ученые. Они заявляют, что ровер должен был исследовать дно озера, однако анализ присланной почвы показывает, что она всегда находилась в сухой среде.

Необходимо отметить, что для выбора места приземления марсохода ученые очень тщательно изучали данные с орбиты. Они были уверены, что ровер оказался на дне марсианского озера, в котором когда-то была вода. Но в ходе исследований выяснилось, что произошла ошибка в расчетах.

По словам ученых, лишь незначительная часть образцов более-менее похожи на почву, которая могла находиться на дне давно засохшего озера. Подавляющее же их большинство – это пыль и пепел, который распространился по планете в результате извержения вулкана.

Ученые считают, что либо из-за ошибки в расчетах Curiosity ведет поиск совсем не там, где нужно, либо Большое озеро, которое обнаружили в кратере Гейла, не было таковым. Вполне вероятно, что оно представляло собой систему озер, вода в которых часто исчезала полностью.

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