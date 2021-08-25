Некоторое время назад польский портал Defence24 заявил, что ВКС России в скором времени ожидает великий регресс. Это заявление прокомментировал заслуженный лётчик РФ Владимир Попов в беседе с «ПолитРоссией».

Так, автор Defence24 отметил, что российская военная авиация вторая в мире по величине, но ежегодно теряет позиции. Причина, по его словам, в том, что оставшиеся от СССР самолёты устаревают и заменить их нечем.

По словам Попова, такие заявления демонстрируют неадекватное понимание процессов в авиационном секторе России. Он считает, что авторы польского издания видят только то, что им хочется видеть, и о проблемах, о которых они говорят, в России уже забыли лет десять назад.

Попов отмечает, что армия России, в том числе и авиация, часто получает новое вооружение, и сейчас оснащённость современным оружием составляет более 70%, что является самым высоким показателем в мире. Кроме того, авторы издания упускают то, что советская техника имеет большой потенциал для модернизации и может конкурировать с более новыми иностранными аналогами.

Статью Defence24 Попов назвал сомнительной, и предположил, что польские СМИ попытались ею угодить США и Западу.

О польской статье о “великом регрессе” российской авиации мы сообщали недавно. Как было отмечено, Россия имеет более полутора тысяч самолётов, но многим из них уже 30-40 лет.