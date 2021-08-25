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В распоряжении России по-прежнему остается довольно много самолетов, но подавляющее большинство из них в скором времени будут слишком уж изношены. Заменить их нечем, поэтому в российских ВВС может начаться стремительной регресс, уверены польские обозреватели издания Defense 24.

Они отмечают, что в РФ сейчас имеется более полутора тысяч самолетов, что больше. По этому показателю она выигрывает у Китая, однако с треском проигрывает Соединенным Штатам. Но количество воздушных машин – это еще не основной показатель силы ВВС, уверены эксперты.

По их словам, подавляющее большинство самолетов России изношены, так как используются около 30-40 лет. МиГ-29 и Су-24, Су-27 и МиГ-31, многие другие достались РФ еще от СССР. И хотя Москва пытается их модернизировать, количество воздушных машин в готовок к боевым действиям состоянии медленно, но уверенно уменьшается.

Ранее этот же портал заявлял, что ВС РФ – это совсем не та «несокрушимая и легендарная» Советская армия, которой боялась вся планета. Однако польские обозреватели все же отдали должное способности России быстро передислоцировать войска и технику, которые, по их словам, «не стоит игнорировать».

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