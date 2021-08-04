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США постоянно твердят о ядерном паритете с Россией, однако этим они обманывают даже самих себя. А все потому что ракеты, которые ожидают своего часа в шахтах, давно исчерпали свой ресурс. Кроме того, военнослужащие много лет назад «потеряли инструкции» к этому стратегическому вооружению и даже не знают, как его запускать, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию «Царьград».

Аналитик подчеркнул, что за последние годы Россия успела полностью обновить до 80 процентов своего ядерного потенциала. Модернизацию регулярно проводит и Китай, у которого данный показатель находится на уровне 50 процентов. Соединенные Штаты занимались обновлением еще в далеком 1991 году, поэтому командование стратегических войск США постоянно напоминает об отсутствии возможности адекватно ответить противнику в случае ядерной войны.

Ядерная триада Соединенных Штатов медленно умирает и воскрешать ее особо никто не собирается. Так, если предыдущий глава государства Дональд Трамп выделял более 1 триллиона долларов на модернизацию стратегического потенциала, то нынешний президент Джо Байден решил, что на эти цели достаточно всего двух миллионов. Как минимум 30 процентов ракет, которые сейчас имеются в распоряжении в США, уже вряд ли когда-нибудь взлетят, поэтому единственный выход – оставить их в шахтах навсегда.

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  • 04.08.2021
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