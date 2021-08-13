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Сергей Лавров, руководитель внешнеполитического ведомства РФ, отметил, что получение гражданами ЛНР и ДНР паспортов другого государства не является нарушением международных норм. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Согласно его заявлению, все обвинения о том, что выдача паспортов РФ в самопровозглашенных республиках нарушает международное право, не имеют под собой никаких оснований. Дипломат отметил, что в Европейской конвенции черным по белому написано, что любая страна сама решает, кто может стать ее гражданином.

Руководитель МИД добавил, что в международных конвенциях тоже указано, что люди сами могут решать вопросы, связанные с их гражданством. Он напомнил, что у поляков, венгров и румынов, которые живут на территории Украины, имеется двойное гражданство, однако украинские власти не имеют ничего против этого.

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