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В Уфе на одном из домов художники нарисовали граффити в честь певицы Земфиры.

Как сообщается, автором рисунка является Олег Кайбышев. Изображение было нанесено на фасад дома №64 по улице адмирала Ушакова. Именно в этом доме, как известно многим поклонникам певицы, она жила в детстве и юности.

Граффити изображает гитару с портретом певицы. Кроме того, на доме было написано несколько строчек из песни Земфиры «Воскресенье». Часть стены также покрашена в синий цвет, а другая – в желтый, изображающий свет от фонаря. Также на рисунке изображена качающаяся на качелях девушка.

Изображение разошлось по социальным сетям, и многие поклонники творчества певицы оценили рисунок, заявив, что дом «заслужил право на опознавательные знаки».

Недавно мы сообщали, что директор певицы МакSим напугала её поклонников публикацией с изображением иконы. Как оказалось, к певице эта публикация отношения не имеет.

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