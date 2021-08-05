В небе над Сирией правительственные силы уничтожили беспилотный аппарат, принадлежащий Соединенным Штатам, пишет издание Avia.Pro. Авторы отмечают, что это мог быть MQ-4C Triton, который американцы тестируют в условиях реальных боевых действий.

Для уничтожения беспилотника применялся комплекс «Бук-М2», который состоит на вооружении Сирии. Также предполагается причастность к уничтожению и иранских специалистов. Американский БПЛА сбили над провинцией Алеппо, пишет портал.

Однако эту информацию опровергает сирийская официальная пресса. Сообщается, что в настоящий момент на территории страны имеется лишь прототип беспилотника MQ-4C Triton, с которым американские конструкторы проводят эксперименты.

Напомним, что новый ударно-разведывательный дрон из США оснащен двигателем Rolls-Royce AE 3007. БПЛА способен преодолеть на одной заправке расстояние до 15 тысяч километров на скорости до 600 км/ч. Рамах крыльев составляет 40 метров, масса без нагрузки – около 7 тонн, длина – 14, 5 метров. Запуск аппарата осуществляется четырьмя операторами.