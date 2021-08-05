читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В небе над Сирией правительственные силы уничтожили беспилотный аппарат, принадлежащий Соединенным Штатам, пишет издание Avia.Pro. Авторы отмечают, что это мог быть MQ-4C Triton, который американцы тестируют в условиях реальных боевых действий.

Для уничтожения беспилотника применялся комплекс «Бук-М2», который состоит на вооружении Сирии. Также предполагается причастность к уничтожению и иранских специалистов. Американский БПЛА сбили над провинцией Алеппо, пишет портал.

Однако эту информацию опровергает сирийская официальная пресса. Сообщается, что в настоящий момент на территории страны имеется лишь прототип беспилотника MQ-4C Triton, с которым американские конструкторы проводят эксперименты.

Напомним, что новый ударно-разведывательный дрон из США оснащен двигателем Rolls-Royce AE 3007. БПЛА способен преодолеть на одной заправке расстояние до 15 тысяч километров на скорости до 600 км/ч. Рамах крыльев составляет 40 метров, масса без нагрузки – около 7 тонн, длина – 14, 5 метров. Запуск аппарата осуществляется четырьмя операторами.

Вам может понравиться

Стала известна дата выхода первого эпизода сериала по мотивам “Властелина колец”

Стала известна дата премьеры долгожданного сериала по «Властелину Колец». Как сообщается, выход первой серии запланирован на 2 сентября 2022 года. В дальнейшем сериал будет выходить каждую неделю по одному эпизоду.
  • Анна
  • 03.08.2021
  • читать 1 минуту

Пушилин: Военный конфликт в Донбассе подходит к логическому завершению

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что гражданская война в Донбассе вскоре придет к “своему логическому завершению”. Он отметил, что конфликт слишком затянулся, однако текущая ситуация показывает, что

Всё больше кандидатов от «Родины» готовы к предстоящим выборам

Испоком партии «Родина» сообщил, что из 23 зарегистрированных кандидатов на предстоящих сентябрьских выборах уже у двоих полностью готовы документы. После запуска механизма подачи заявок для кандидатов в депутаты в Государственную
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 августа – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Королев: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 5 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 5 августа – переменная облачность, до 33 °C |