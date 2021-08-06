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Недавно в Сети появилась информация, что компания Xiaomi начала принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои товары.

Как было заявлено, работает такая система только в Португалии. Предоставляет такую возможность Mi Store Portugal. Как сообщается, за устройства Xiaomi можно расплатиться биткоином, а также такими криптовалютами, как Ethereum, Tether и Dash.

Однако позднее представители Xiaomi прокомментировали данную информацию и уточнили, что не имеют отношения к решению Mi Store Portugal о приёме криптовалюты к оплате. Было заявлено, что данный магазин был открыт в партнёрстве локальным дистрибьютором. Магазин работает независимо на местном уровне и не имеет отношения к работе Xiaomi.

Также на странице Mi Store Portugal в Facebook сообщение о возможности покупок за криптовалюту было удалено и вместо него появились извинения. Было указано, что решение об оплате криптовалютой было принято в спешке и без согласования с Xiaomi.

Ранее мы сообщали, что компания Xiaomi впервые стала лидером на мировом рынке смартфонов. Впрочем, отмечается, что Samsung может скоро вернуть себе первое место.

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