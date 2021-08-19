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В китайском информагентстве Синьхуа отметили, что РФ подает западным странам «грозный сигнал», наращивая боевой потенциал своих Военно-морских сил.

Авторы материала отмечают, что развитие флота России в настоящее время идет сразу по ряду направлений. К примеру, происходит активное создание новых кораблей, включая атомные подводные лодки, фрегаты-невидимки и десантные суда. Российское командование также регулярно организует военные маневры вдали от морских границ страны.

В статье указывается, что РФ приходится модернизировать свои ВМС из-за множества факторов, причем как внутренних, так и внешних. Эксперты отнесли к ним ухудшение отношений с Соединенными Штатами и обеспечение безопасности своих морских путей. Они считают, что Москва продолжит повышать мощь своего флота.

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