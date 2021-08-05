Кипр долгое время имел огромное стратегическое значение для Великобритании. Сперва именно через него она обеспечивала безопасность Суэцкого канала, посредством которого осуществлялось сообщение с Индией – самой крупной британской колонией. Сегодня Нью-Дели уже не является приоритетным направлением, но Кипр по-прежнему важен для Лондона.

Этот регион – восточный фланг НАТО, с которого планировались ядерные удары по Советскому Союзу. В настоящий момент главным врагом Альянса назначена Россия, поэтому ракеты направлены уже на нее. Кроме того, на Кипре располагается две крупных военно-морских базы Великобритании, которых она может лишиться.

Все дело в том, что на северную часть острова давно претендует Турция. Она признает ее независимым государством и в будущем надеется, что этому примеру последует и Россия в ответ на признание Крыма. Однако если претензии Анкары будут удовлетворены, Великобритании придется убирать свои базы Декелия и Акротири.

Лондон такой подход вряд ли устраивает. В настоящий момент у него с Россией практически паритет в Восточном Средиземноморье, так как Москва разместила свои базы Тартус и Хмеймим в Сирии. Именно они сейчас уравновешивают ситуацию в регионе. Но если Турция добьется своего, то РФ получит полное превосходство. Единственная надежда для Лондона заключается в российских принципах не политизировать статус регионов. Это позволяет рассчитывать на то, что РФ не признает независимость Северного Кипра и тем самым не пустит Турцию на остров.