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Ни Россия, ни США не собираются открывать огонь на поражение по кораблям друг друга в Черном море. Обе стороны прекрасно понимают последствия такого шага, поэтому вряд ли станут идти на огромный риск и наносить удары. В то же время вероятность вооруженного столкновения все-таки не исключается, считает военный эксперт Сергей Горбачев.

Он отмечает, что если обстановка в регионе накалится до такой степени, что запахнет войной, каждое неосторожное движение одной из сторон может привести к вооруженному конфликту. Именно поэтому всегда нужно действовать аккуратно и грамотно, откладывая применение оружия на самый крайний случай.

Горбачев напомнил известный случай с кораблем «Беззаветный» в 1988 году. Тогда командир сторожевика сумел в буквальном смысле слова вытолкать судно потенциального противника за пределы советских территориальных вод, не открывая по нему огонь. При этом нарушитель тоже не рискнул действовать агрессивно. Этот случай, по мнению эксперта, говорит о том, что ни СССР, ни США не были заинтересованы в войне. То же происходит и сейчас, поэтому несмотря на заявления американских адмиралов, никаких вооруженных столкновений в Черном море пока не предвидится.

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