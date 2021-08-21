Специалисты при помощи моделирования выяснили, что уже к 2030 году предприятия, которые осуществляют нефтепереработку, значительно увеличат количество своих выбросов.

Как было заявлено, к концу десятилетия количество выбросов углекислого газа увеличится примерно на четверть. По словам климатологов, сейчас человечество каждый год осуществляет выброс 36 миллиардов тонн различных парниковых газов. Если скорость увеличения количества выбросов сохранится, то уже к концу столетия на планете вырастет температура – примерно на 3-5 градусов Цельсия.

В настоящее время предприятия вырабатывают 1,3 миллиарда тонн углекислого газа ежегодно. Это около 4% от всего объёма парниковых газов. К 2030 году объём выбросов углекислого газа может составить 1,65 миллиарда тонн.

Учёные заявили, что можно уменьшить как минимум на 10% объём выбросов, если принять меры, которые позволят повысить эффективность нефтепереработки.

Недавно организация Greenpeace заявила, что из-за глобального потепления некоторые островные государства в Тихом океане могут исчезнуть. В настоящее время они уже переживают сильные засухи и морские приливы.