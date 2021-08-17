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В Израиле заявили о необходимости свержения правительства Башара Асада в Сирии.

Как сообщается, недавно Институт исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете предоставил доклад с рекомендациями для премьер-министра Беннета.

Доклад, как указывается, был одобрен президентом страны. В этом документе сообщалось, что Израилю необходимо, чтобы Сирия оставалась разрозненным государством. Также было указано, что правительство Башара Асада активно сотрудничает с Ираном и потому его необходимо свергнуть.

Для осуществления этих планов Израилю нужно поддерживать оппозиционные силы в Сирии, для чего предлагается использовать как прикрытие гуманитарную миссию «Добрососедство». Эта кампания была завершена в 2018 году, но её предлагается возродить.

Официально эта миссия была создана для благих целей, но в действительности, как заявляют местные жители, от неё было много вреда. За счёт кампании Израиль пытался ослабить влияние иранских КСИР на Сирию.

Недавно мы сообщали о том, что Израиль неделю назад участил обстрел иранских объектов. При этом нахождение поблизости российских военных баз было проигнорировано.

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