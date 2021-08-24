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Политолог Уолтер Мид в статье для издания The Wall Street Journal раскритиковал умение американских властей вести внешнюю политику.

Согласно его заявлению, власти США не могут вести грамотную внешнюю политику. Так, он отмечает, что большинство граждан США поддержали решение об уходе американской армии из Афганистана, однако ключевые союзники страны отреагировали не настолько однозначно.

По словам политолога, вряд ли кто-то рассчитывал на то, что уход армии США пройдёт спокойно, но никто и не думал, что, едва американцы уйдут, как режим, который они создавали 20 лет, сразу же рухнет. Союзники США сейчас весьма обеспокоены из-за нового наплыва беженцев.

В итоге, как считает Мид, администрации Байдена придётся приложить немало усилий, чтобы разобраться с последствиями кампании в Афганистане, а также переосмыслить внешнюю политику. Иначе это может закончиться тем, что США полностью потеряют свой авторитет в мире, а демократическая партия потеряет в Конгрессе свои позиции.

Недавно автор издания El Pais Хосе Мария Лассаль заявил, что США променяли идеалы демократии на собственную выгоду. Он отмечает, что так Америка продемонстрировала своё настоящее лицо.

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