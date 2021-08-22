Соединенные Штаты, действуя исключительно в собственных интересах, оставили на произвол судьбы множество беззащитных афганцев, которые сотрудничали с войсками США и НАТО, пишет автор издания El Pais Хосе Мария Лассаль. Он уверен, что США променяли идеалы демократии на собственную выгоду.

Лассаль считает, что такие действия США должны показать Западу их истинное лицо. Вашингтон в настоящий момент пытается сосредоточить силы для противостояния с Китаем. Поэтому желание уязвить конкурента победило в нем все человеческие чувства. Соединенные Штаты эгоистично поступили с афганцами, которые теперь будут дрожать от страха или пытаться любой ценой уехать из страны.

Эксперт также отметил, что «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) не только захватил власть в Афганистане, но еще и унизил Соединенные Штаты, так как получил в свои руки американское оружие на триллион долларов.