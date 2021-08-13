США, скорее всего, не сможет отправиться на Луну в 2024 или даже в 2025 году. Об этом сообщает NASA.

Отмечается, что дело даже не в том, что космические корабли Илона Маска Starship иногда взрываются при посадке. Как оказалось, проблема у американцев в скафандрах – на данный момент они попросту не готовы. Возможно, они будут готовы к весне следующего года, но это в лучшем случае.

Отмечается, что проблемы со скафандрами есть у США уже около полутора десятков лет. При этом во времена миссий «Аполлона» таких проблем не было. По словам специалистов NASA, дело в том, что в настоящее время очень высокие требования к безопасности скафандров, поэтому просто взять прошлые разработки и слегка улучшить их не получится. Так, скафандры должны защищать от радиации, вакуума, слабой гравитации.

Кроме того, даже если скафандры будут готовы вовремя, то полёту американцев на Луну может помешать недостаток финансирования. Также специалисты пытаются решить проблему с пылью, которая, по словам Нила Армстронга, затрудняла видимость. Но указывается, что на видеозаписях побывавших на Луне космонавтов никакой пыли не видно. Многие нашли в этом новое подтверждение в пользу того, что американцы всё же не были на Луне.

Ранее мы сообщали о том, что NASA ищет добровольцев для имитации полета на Марс. Однако их ожидают довольно сложные и жесткие условия.