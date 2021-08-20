Историк спецслужб Владимир Макаров в беседе с РИА Новости рассказал, что США ещё в 1921 году попытались устроить то, что в настоящее время называется «цветной революцией».

Лето 1921 года было очень засушливым, и многим гражданам РСФСР грозила голодная смерть. Другие государства оказали РСФСР помощь, в том числе и США. В Америке ещё в 1919 году была создана негосударственная организация АРА – Американская администрация помощи.

Макаров отмечает, что, хоть АРА и считалась филантропической организацией, её работники весьма активно принимали участие во внутри- и внешнеполитических процессах стран, которым помогала. Историк заявляет, что они проводили шпионаж и подрывные действия в РСФСР. За их действиями следили советские спецслужбы, которые и установили, что организация проводит работу против властей страны.

АРА завершила свою деятельность в стране только весной 1923 года, когда советские власти вынесли решение о нежелательности пребывания организации. Вашингтону при этом было направлено письмо с благодарностями за оказанную помощь.

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