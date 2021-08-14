Евросоюз зациклился на идеологии холодной войны и совсем забыл о здравом смысле, пишет историк из Соединенных Штатов Гильберт Доктороу. Он заявляет, что именно по этой причине России не стоит рассчитывать, что ЕС отменит санкции против нее.

Как минимум до того момента, пока на посту главы Еврокомиссии находится Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз не снимет санкции с России. Они скрепляют довольно хрупкий союз между ЕС и Соединенными Штатами, а также между самими европейскими государствами. Поэтому отказываться от конфронтации с Москвой Брюссель просто не в состоянии, считает историк.

Напомним, что в последний раз санкции против РФ были продлены 12 июля. В ЕС заявили, что внимательно изучили процесс выполнения Минских соглашений и поэтому увеличили срок действия ограничительных мер еще на полгода. Стоит отметить, что это довольно странное решение, так как Минские соглашения отказывается выполнять Украина, а не Россия.