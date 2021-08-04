Лариса Кулинич, глава крымского Министерства имущественных и земельных отношений, отметила, что в регионе скоро начнется отчуждение земельных участков, принадлежащих иностранным гражданам.

Согласно ее заявлению, закончилось время добровольного отказа от земель, находящихся на приграничных территориях и подпадающих под президентский указ, запрещающий гражданам других стран владеть подобными участками. Новые правила действуют в девятнадцати муниципальных образованиях.

Начиная с сегодняшнего дня, документы, связанные с принудительной продажей или передачей участков в государственную собственность, будут направляться в судебные инстанции. Эксперты отмечают, что в подобном указе нет ничего необычного, так как во многих странах иностранцам запрещено владеть землями в приграничных районах.