Американский Госдеп вплотную занялся поисками бутылки виски почти за 6 тысяч долларов. Согласно отчету Федерального реестра Соединенных Штатов, она была преподнесена экс-госсекретарю Майку Помпео в Японии, однако сам он заявляет, что ничего об этом дорогостоящем презенте не знает.

По документам, подарок был преподнесен еще в 2019 году. Причем в тот момент, когда Помпео находился в Саудовской Аравии с рабочим визитом. Никаких фактов, подтверждающих, что он эту бутылку получил, в настоящий момент найти не удалось.

Весь сыр-бор с виски разыгрался из-за того, что американские служащие не имеют права принимать подарки, стоимость которых превышает 390 долларов. Бутылка же, как мы видим, обошлась дарителю гораздо дороже.

Кроме того, Помпео в 2019 году дарили еще и ковры в Эмиратах, Узбекистане и Казахстане. Общая их стоимость составила 20 тысяч долларов, поэтому подарки «передарили» различным организациям в США. То же самое пришлось сделать и с презентами Дональду Трампу, цена на которые превысила 120 тысяч долларов.