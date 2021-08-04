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Команда российских археологов решила в подробностях рассказать об уникальных артефактах, изготовленных из золота и обнаруженных на территории Тувы около двух лет назад.

Отмечается, что в рамках научной экспедиции, отправленной в Долину Царей, исследователи нашли захоронение с останками женщины, которая скончалась в 25-летнем возрасте в отрезок времени между первым и четвертым веками нашей эры. Рядом с могилой были также обнаружены различные предметы быта и 62 золотых украшения.

Особый интерес у специалистов вызвала фольга, выполненная из чистого золота и свернутая в трубку. Ученые предполагают, что данный артефакт являлся частью древней погребальной церемонии. На данный момент времени они продолжают анализировать найденные объекты, пытаясь лучше понять культуру народа, жившего в тот момент времени в указанном регионе.

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