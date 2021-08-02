Учёные в рамках нового исследования выяснили, что по переломным моментам климата в далёком прошлом можно предсказать будущее Земли. Об этом сообщает Planet Today.

Как отмечается, переломные точки климата являются порогами, после которых могут случиться быстрые и сильные изменения природы. К примеру, это могут быть таяния ледяных щитов, расположенных на вершинах Западной Антарктиды или Гренландии. Предсказать такие катастрофу затруднительно, так как изменения происходят незаметно и постепенно.

Изучив подобные ситуации в прошлом, учёные выяснили, что после того, как происходили изменения и достигался пик, наступало замедление. Эта тенденция получила название «точки невозврата». Отмечается, что в будущем подобные моменты вновь возможны, но на этот раз причиной их возникновения являются люди.

Так, показатели углекислого газа приближают к критическим, а скорость накопления газа в атмосфере весьма велика. Это весьма беспокоит учёных.

Недавно мы сообщали, что в Швейцарии из-за таяния ледников образовалось 180 новых озёр. Это произошло за десять лет.