Не факт, что из-за распространения коронавируса «Дельта» в Соединенных Штатах будет введен новый локдаун, однако количество инфицированных будет постоянно увеличиваться, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Он отметил, что в США в настоящий момент много людей прошли вакцинацию, поэтому та ситуация, которая наблюдалась зимой, вряд ли повторится. Однако ухудшения текущего состояния дел все же стоит ожидать.

Телеканал ABC News считает, что Фаучи подтвердил ранее прозвучавшие заявления властей о том, что локдауны больше объявляться не будут. Даже несмотря на увеличение количества инфицированных и дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее издание Washington Post опубликовало прогноз специалистов, согласно которому число заболевших в сутки увеличится до 300 тысяч человек.