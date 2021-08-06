Дмитрий Кулеба, руководитель украинского внешнеполитического ведомства считает, что встреча лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского поможет вывести отношения между государствами на совершенно другой уровень.

Соответствующее заявление министр сделал в рамках переговоров с Энтони Блинкеном, руководителем Госдепартамента США. Он добавил, что американская сторона смогла действовать решительно после обострения обстановки на российско-украинской границе весной текущего года.

По мнению Кулебы, укрепление взаимоотношений США и Украины будет в интересах всего региона, так как это позволит развивать в нем демократию, а также обеспечить его процветанием и безопасностью. В СМИ напоминают, что встреча Зеленского и Байдена должна состояться 30 августа в Вашингтоне.