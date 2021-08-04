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Россия использует Крым в качестве логистического пункта для усиления активности в Ближневосточном регионе и наращивает на полуострове ядерный потенциал, написал в публикации для издания Foreign Affairs украинский глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Он также отметил, что РФ ведет себя крайне агрессивно в Черноморском регионе. По его словам, Москва не приемлет принципов «свободного судоходства», которые исповедуют США, мешает торговле и грузоперевозкам Украины.

Министр заявил, что «эксперты» издания «Октагон.Крым» уверены, что в Крыму уже сейчас имеется ядерное оружие РФ. Оно может храниться либо в Севастопольском университете ядерной энергетики, либо на базе «Феодосия-13». Кроме того, Москва могла разместить боеголовки в Балаклаве, в советском еще подземном комплексе.

Российская сторона не подтверждает, но и не отрицает наличие в Крыму ядерного оружия. Глава МИД Сергей Лавров ранее высказывался в том духе, что РФ имеет полное право и будет размещать ракеты в любом регионе в пределах территории страны.

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  • 02.08.2021
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