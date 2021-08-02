В Старом Осколе установили гранитный монумент (плита «Шагнувшие в бессмертие») в честь погибших при исполнении воинского долга в Чечне и Афганистане десантников. Помимо солдат ВДВ и участников боевых действий на открытие пришел кандидат от партии «Родина» на выборах депутатов Государственной Думы, Герой России Андрей Богатов. По его словам, День воздушно-десантных войск для него – особенная дата, так как когда-то он сам проходил срочную службу в ВДВ.

После неформального общения с представителями ветеранских организаций Богатов встретился с членами военно-патриотического клуба «Каскад». За время работы клуба в нем прошло обучение более полутора тысячи курсантов, при этом 17 из них являются ветеранами боевых действий, а 12 – награждены медалями и знаками отличия. Родинец провел урок в клубе, где присутствовало около 30 школьников. Он вспомнил времена военной службы и рассказал о подвиге в Сирии.

Также Богатов отметил, что в детстве его ровесники с большим трепетом относились в Великой Отечественной войне, они лично встречались с ветеранами, которых сейчас намного меньше. Тем не менее, тогда и подумать не могли, что спустя годы кто-то попытается перекроить историю. Именно поэтому Богатов считает, что сейчас необходимо вводить уроки патриотического воспитания в каждой школе как можно раньше.

«Тех, кто прошел Великую Отечественную войну, сейчас все меньше. К сожалению, были еще войны, и на смену тем героям пришли другие, среди них – и Андрей Богатов, живая легенда. Именно такие люди, как он, вдохновляют идти в армию и защищать Родину, любить ее. Горжусь, что познакомился с ним», – поделился мнением участник военно-патриотического клуба Олег Кожевников.

Помимо этого, родинец посетил один из старейших историко-патриотических объединений «Поиск». Руководители движения рассказали, что история объединения началась еще в 1967 году с деятельности местных энтузиастов, которые перезахоронили останки воинов, погибших во время ВОВ. С того времени участники объединения продолжали вести поисковые работы и устанавливать имена погибших. Кроме того, при клубе есть музей, где представлены вооружение и бытовые вещи тех времен. Богатов посетил музей и поделился впечатлениями.

«Меня порадовало, что у вас есть молодые ребята, что они участвуют в работе объединения. Я верю, что это помогает молодежи понять, оценить жертву, которую принес наш народ во имя Победы. Благодаря таким организациям, как ваша, действительно, понимаешь, что никто не забыт и ничто не забыто», – отметил Богатов.