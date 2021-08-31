Генпрокуратура Украины не будет предъявлять обвинения президенту России Владимиру Путину по делу об «Иловайской трагедии».

Как отмечается, в начале августа генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о намерении ведомства рассекретить документы по этому делу. Бой за Иловайск проводились в августе 2014 года. Силовики Украины сумели занять часть города, однако затем их окружили силы ДНР. Во время попытки прорыва погибли многие украинские солдаты – сообщается о 366 погибших.

Как заявляет Юрий Рудь, являющийся начальником департамента по надзору за уголовными производства в отношении преступлений, совершённых в условиях вооружённого конфликта, они уважают международное право, а потому обвинения Путину предъявлено не будет – он имеет функциональный иммунитет.

Определяется этот иммунитет для первых лиц государств и ряда министров, а также сотрудников дипломатических миссий. Рудь отмечает, что во время исполнения ими полномочий привлекать их к уголовной ответственности нельзя. Если же это совершить, то Россия подаст ответный иск, и дело закончится не в пользу Украины.

Недавно мы сообщали о том, что на Украине поддержали законопроект, которые указывает на нежелание властей страны исполнять Минские соглашения. Кроме того, законопроект содержит и другие пункты, в частности, массовую «промывку мозгов».