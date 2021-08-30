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Верховная Рада Украины и правительство страны поддержали законопроект, который окончательно подтвердит, что Киев не намерен выполнять Минские соглашения, пишет информационное агентство «РИА Новости». Журналисты сообщают, что документ содержит еще несколько интересных пунктов.

Во-первых, Киев намерен начать так называемый «переходный период» к цветущей стране, которая будет «удерживать под контролем» Крым и самопровозглашенные республики Донбасса. При этом планируется максимально поражать жителей этих территорий в .

Во-вторых, в случае «возвращения» под свой контроль Донбасса и Крыма Украина собирается начать массовую «промывку мозгов». На всех территориях она намерена строить памятники «перемоге над Россией», внедрять тотальную украинизацию, в общем делать то же самое, что происходит сейчас в стране.

Еще один и самый главный путь – это возможность для властей признавать фактически любую группу людей, которая не поддерживает курс властей «террористической организацией». Вполне вероятно, что первыми под действие этого закона попадут как раз самопровозглашенные ЛНР и ДНР.

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  • Анна
  • 28.08.2021
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